Coreógrafo español: en Panamá faltan bailarines de danza

El bailarín y coreógrafo español Fernando Hurtado, encargado de la compañía que lleva su nombre, cree que la falta de bailarines profesionales de danza en Panamá se debe a que en general este arte es visto como ocio, no como un medio de ganarse la vida, algo que desmonta su experiencia.

"Aquí al arte lo ven como ocio, no como un trabajo serio", afirmó a EFE el coreógrafo español, que participa esta semana en el Festival de Artes Escénicas (FAE23) en Panamá.

Hurtado, que cuenta con un rodaje de 23 años en este tipo de eventos artísticos, advirtió que los jóvenes piensan que es más rentable ser arquitecto, economista o médico que dedicarse a las artes.

"En Panamá un actor o un bailarín no vive de esto. Yo afortunadamente desde que me dediqué vivo de la danza, entonces en Europa sí es posible impartir clases y bailar, pero aquí es muy complicado vivir de esto", dijo.

El otrora futbolista señaló que debe haber apoyo familiar para que chicos y chicas de Panamá se mantengan en la danza y en otras artes escénicas.

"Si no tienen el apoyo familiar se van y dejan de bailar y se pierde el talento", acotó Hurtado.

Apuntó que hay dos chicos panameños que están bailando en Europa, y uno de ellos acaba de recibir un contrato de dos años en una importante compañía.

Además, anotó Hurtado, en una sociedad machista el tópico de que se relacione al bailarín con la homosexualidad también aleja a algunos jóvenes.

"A mi muchas veces me lo han dicho (y) si fuera homosexual no tendría ningún problema, pero muchas veces me lo han dicho simplemente por dedicarme a esto", señaló Hurtado, que prefiere no pensar que la falta de hombres en este arte en Panamá se deba a esto.

"Ya sabes el tópico de salir del armario, los artistas sí salen del armario, pero los demás están escondidos de alguna manera", sentenció el coreógrafo.

Hurtado es parte del cierre del FAE 2023 este sábado con el grupo de danza Plataforma, con el que lleva trabajando desde hace tres meses.

Sobre el Festival de Artes Escénicas celebró que durante una semana la capital panameña se convierte en el epicentro del arte y la cultura.

"Todos los días, por una semana, la ciudad se pudo beneficiar de cultura y de arte, eso ya es para sentirse orgulloso de los que lo organizan y de los que lo apoyan", indicó el español.

Hurtado destacó que eventos como el FAE 23 suponen un impulso para las artes escénicas, que intentan mantenerse vigentes en el tiempo.

"Es una bocanada de aire fresco para el arte, que se mantiene en el tiempo y todo el mundo debería apoyarlo", apuntó el español.

