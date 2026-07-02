El mafá, un popular snack frito y trenzado, es la artesanía de consumo preferida de los locales, sin embargo, su origen se remonta a la gastronomía china, fue introducido al país durante la construcción del ferrocarril interoceánico.

El máhuā o "trenza frita", como es conocido el bocadillo chino, se hace con masa de harina de trigo que se retuerce en forma de trenza y se fríe hasta quedar crujiente, además, desde su llegada con el tiempo su nombre se adoptó fonéticamente de máhuā a mafá.

Se puede conseguir en supermercados, tiendas, panaderías, festivales y eventos feriales, donde según la artesana Elvia Madrid es de los productos que más rápido se agotan.

Madrid, de Artesanías de Consumo Mi Panamá (@consumo_mipanama), comentó que por muy increíble que parezca el mafá es tan popular que es el "snack preferido". "Donde lo llevemos, siempre es lo primero que se va", dijo a Madrid a Panamá América.

Tradicionalmente es salado, pero también hay una versión dulce y se puede comer a cualquier hora del día como un bocado rápido o merienda.

Otra de las artesanías de consumo que goza de gran popularidad son los suspiros. "(...) En los dulces el suspiro es lo más buscado", añadió la artesana que también elabora huevitos de leche, bolitas de tamarindo, platanitos y otros.

La cabanga, un dulce tradicional hecho con papaya verde, coco y miel, por su parte, es una de las artesanías de consumo que "la mayoría no conoce".

En este sentido, Madrid invitó al público a no perderse la cuadragésima sexta edición de la Feria Nacional de Artesanías, del 29 de julio al 2 de agosto, en el Centro de Convenciones Atlapa.

Además, de cabanga, tendrá una variedad de artesanías de consumo para el deleite de los visitantes.