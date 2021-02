¿Cuándo iniciar con los alimentos sólidos?

La transición de los bebés a los alimentos sólidos puede ser un poco difícil para los padres, porque quizás los pequeños no cooperan en el proceso.

Es imprescindible mencionar que la transición a los alimentos sólidos es un proceso gradual. En un principio la ingesta calórica no dependerá de estos alimentos y su principal fuente de nutrientes será la leche materna o la fórmula.

Algunos especialistas recomiendan iniciar con esta transición a partir de los seis meses de edad. En un Instagram Live de Pigeon Panamá, la terapeuta ocupacional Carolina Ferrer comentó que se sugiere a esta edad, porque la mayoría de los bebés tienen un buen control de cuerpo y cabeza, están lo suficientemente fuertes e interesados por la comida.

Cuando consideren que su bebé está listo para iniciar con la transición es vital que se contacten con el pediatra, una vez les dé aprobación, intenten introducir sólidos en la dieta de su pequeño cuando no esté cansado o de mal humor, detalla un artículo de Kinedu, una app de estimulación temprana con actividades según la edad y necesidades del bebé.

Para que la primera experiencia no sea desagradable intente darle primero un poco de leche materna, luego intente darle pequeñas porciones de comida sólida y finalice con leche materna.

Durante el proceso hable con su bebé y explíquele cómo comer porque no sabrá qué hacer, en el caso de que el bebé llore o se aleje no lo obligue a comer a la fuerza.

Ferrer añadió que a la hora de la transición deben tomar en cuenta: El ambiente, las distracciones, la silla donde se vaya a sentar al bebé y qué tipo de utensilios usarán para ofrecerles la comida, entre otros.

También es importante cuidar las reacciones de los padres, porque si surge una negativa de parte del bebé al momento de comer, y los padres se enojan o incluso los regañan, el pequeño puede crear asociaciones negativas alrededor de la comida.

Dato

Comúnmente se inicia con los purés de verduras, fruta o carne, no obstante, es importante introducir una amplia variedad de alimentos saludables y texturas. En caso de que no quiera comer algo en particular, no se preocupen, es normal que cuando se le ofrezca un alimento tienda a sacar la lengua, lo cual es un reflejo muy frecuente porque no saben comer, y los padres lo interpretan como que no le gustó y no le vuelven a ofrecer ese alimento.

Lo ideal sería intentarlo nuevamente, según Kinedu a veces se necesitan más de 10 a 15 intentos para que un bebé acepte un nuevo alimento.