¡Cuidado con lo que va a comer!

Las actividades por las efemérides patrias continúan. Decenas de personas siguen saliendo a las calles a disfrutar de los desfiles patrios. No obstante, no deben olvidar un punto primordial: La alimentación.

El comer en la calle conlleva una serie de cuidados que no deben ignorar, señalan los especialistas.

Uno de los primeros aspectos a tomar en cuenta es la hidratación, principalmente con agua, dice Jorge Jesús Rodríguez, especialista en Medicina Familiar del Ministerio de Salud (Minsa).

Cuando las personas ingieren comida fuera de sus casas, deben tener presente que los alimentos calientes y los fríos, deben permanecer a esas temperaturas. "Los alimentos fríos, deben permanecer fríos y los calientes, deben estar calientes (a la hora de consumirlos)", reitera.

"Una vez se ha servido la comida lo máximo que puede permanecer servida es dos horas, después de este tiempo debería refrigerarse", subraya.

En cuanto a los productos frescos como las ensaladas, las personas que vayan a manipularlas deben mantener una adecuada higiene para evitar intoxicación que pueden ocasionar diarrea o vómitos. Principalmente, "la ensalada de papas, es la que es más fácil para caldo de cultivo de bacterias".

Mientras que en el caso de las bebidas, ya sea soda o jugo, entre otras, por su nivel elevado de azúcar no son recomendadas, al menos que la persona vaya hacer actividad física, "porque así esa azúcar se usa como energía, aunque no sea la fuente ideal pero no se transforma en grasa...".

La comida rápida como salchichas o hamburguesas deben estar preparados al momento que se van a consumir, se deben freír y calentar justo cuando lo solicitan. "Si ya está precocida debería de mantenerse caliente de lo contrario no es adecuado consumirlo", sugiere.

