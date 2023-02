Curiosidades de la imposición de cenizas

¡Terminaron los carnavales! Miles de viajeros retornan a sus hogares mientras que otros celebran el inicio de la Cuaresma, camino de preparación rumbo a la Pascua de Resurrección.

La Cuaresma arranca con el Miércoles de Cenizas, día en el que las parroquias y capillas a nivel nacional realizan la eucaristía e imposición de cenizas, una forma de reconocer la fragilidad y mortalidad.

De acuerdo a un escrito de la Arquidiócesis de Panamá, imponer la ceniza es un signo que ayuda a impregnar nuestra preparación cuaresmal de un espíritu de arrepentimiento y conversión necesarios para vivir la Pascua.

El año pasado, por la pandemia la eucaristía e imposición de cenizas se llevó a cabo con aforo limitado en las parroquias y capillas, e incluso, se entregaron sobres con cenizas para los que no pudieron llegar (ancianos y niños).

Finalmente, este 2023, el Miércoles de Cenizas se celebrará como se tenía acostumbrado en prepandemia, algunas iglesias ya han publicado el horario de misas, por ejemplo, la Basílica Don Bosco tendrá eucaristía presencial (7:00 a.m. y 6:00 p.m.) y virtual (9:00 a.m., 11:00 a.m. y 4:00 p.m.).

La Iglesia de Guadalupe, ubicada en calle 50, tendrá misas a las 9:00 a.m., 12:00 p.m., 3:00 p.m. y a las 5:00 p.m., al finalizar cada una de las eucaristías se impondrán cenizas, detallaron.

Curiosidades sobre la imposición de cenizas

- La imposición de cenizas puede ser realizada en cualquier persona, según el catecismo.

- No es obligatorio recibir la imposición de cenizas.

- Las cenizas que se usan para hacer la cruz en la frente de los fieles se elaboran a partir de la quema de ramos de olivos del Domingo de Ramos del año pasado y luego son bendecidas.

- Mientras se recibe la imposición de cenizas el sacerdote pronuncia las palabras "recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir".

- La ceniza representa también la destrucción de los errores del año anterior.

