Delyanne Arjona le envió un mensaje a los 'haters'

Desde hace algún tiempo la chef Delyanne Arjona ha estado trabajando en su mejor versión y los cambios son más que evidentes, sin embargo, pese a que ella se siente bien consigo misma y los resultados que ha obtenido las críticas y comentarios malintencionados no han cesado.

Arjona ha tenido que lidiar con comentarios donde aseguran que está “muy flaca”, que se ve “vieja” e incluso algunos se han atrevido a especular sobre supuestas cirugías para bajar de peso.

Para la expresentadora de televisión su peso nunca ha sido un problema, dice que siempre ha sido feliz sin importar su contextura, no obstante, le ha costado mucho llegar donde está.

Para abordar las críticas y celebrar que regresó a su peso, Arjona compartió una galería de imágenes en Instagram, donde habla un poco al respecto.

“Ahora me dirán que estoy muy flaca, que me veo vieja, que me ha pasado un tren por encima, aquí no hay filtro”, inició diciendo la chef.

Luego añadió: “(…) Adivina me ha costado mucho llegar aquí y estoy feliz. Y no es que antes me sintiera mal. Jamás, hoy regrese a mi peso”.

“Porque la vida hay que gozarla como te sientas bien y yo hoy me siento FELIZ! Y siempre me he sentido feliz flaca o gorda. La vida es una y hay que gozarla”, concluyó.

“Recuerda que el hater no es feliz así que enséñales que ser feliz es gratis”, “Te ves hermosa, y más hermosa esa personalidad tuya carajo”, “Estás regia ayer hoy y siempre”, “La gente siempre va a hablar, no hay forma de quedar bien con todos y el que queda ‘bien con todos’ se traiciona a sí mismo”, y “Delyanne del Carmen, estás en tu punto”, son algunos de los comentarios.

Por otra parte, en varias ocasiones Arjona ha abordado el tema de los rumores de cómo ha perdido peso y reveló que no se ha realizado ningún tipo de cirugía o tratamiento estético.

En su caso, para perder peso ha contado con la ayuda de un equipo de especialistas.

