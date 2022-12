Delyanne Arjona no recurrió a la cirugía para perder peso

En las redes sociales quedó en evidencia la transformación física de Delyanne Arjona, chef y expresentadora de televisión, y las especulaciones sobre cómo lo logró no se han hecho esperar.

Los comentarios afirman que Arjona recurrió a un procedimiento quirúrgico para perder peso, algo que negó y más bien es el resultado de mucho sacrificio.

Explicó que su evidente pérdida de peso es algo que se propuso y que logró después de un proceso “complicado, difícil y de llanto”.

“(…) Ha sido un momento en mi vida que simplemente me lo propuse y dije ‘voy a cerrar el pico y voy a comer mejor’… eso es lo único que he hecho”, comentó.

Añadió que durante todo el proceso ha contado con el acompañamiento de su nutricionista y algunos piensan que fue rápido, pero no, aseguró que desde junio empezó a hacer los cambios.

“(…) se acuerdan cuando me gritaron has dieta, bueno en ese momento yo dije ‘sí voy hacer la dieta… tengo que hacerla… estaba pasada de peso, no estaba saludable'”, reconoció.

Arjona considera que su proceso ha sido lento y es hasta ahora que se ven los cambios, por lo tanto, no se atreve a recomendarle a nadie qué hacer para bajar de peso porque no todos los cuerpos son iguales.

En su caso se tuvo que hacer una serie de exámenes para determinar qué debía hacer para perder peso, no se logra de la noche a la mañana y para ello no existe una “pastilla milagrosa, no hay ninguna agüita mágica, simplemente hay que cerrar el pico”.

Asimismo, reiteró que no solo hay que comer más saludable, también es importante realizar ejercicio, en este último aspecto la chef tenía muchos años sin realizar alguna actividad física.

“Mi cuerpo se despertó de un letargo eterno que tenía… llegar aquí no ha sido fácil”, concluyó.

