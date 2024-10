Demphra encendió las redes con fotos en toples

La cantante Demphra se encuentra entre adeptos y detractores luego de que publicara una fotografías en toples en Instagram.

"La Willa", como también se le conoce a la dominicana, compartió un carrete con cinco fotografías con el torso prácticamente desnudo, ya que se cubría parte de los senos con las manos.

"Me dice: '¡Mírate en el espejo perra! ¡Que bella te ves!' Y le digo: 'Sí. Me veo, pero no como una perra sino como una Leona', se lee en la descripción de la galería.

Además, "La Willa" aseguró que está aprovechando las oportunidades que le brinda Dios para convertirse en lo que quiere ser. "¡Imparable!", imparable.

A muchos no le ha caído en gracia las imágenes, ya que consideran que la dominicana tiene talento y trayectoria, elementos con los que puede llamar la atención.

"¡Esas fotos están muy mal! ¡Estoy en desacuerdo!", "Tienes un legado, talento, flow, no tienes que hacer nada de eso", "¿Cómo mencionan a Dios en estos tipos de foto?" y "Después exigen respeto, no entiendo", son algunos de los comentarios.

Pero también hay quienes han piropeado y halagado a la artista.

A continuación, algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que cuenta con más de 5 mil likes.

- "Yo dándole zoom a todas las fotos... Toda una palaita de 25 años".

- "La Willa, la mejor en su género".

"A mi me gustan de esas".



