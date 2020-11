Día Mundial de la Diabetes: ¿Cómo controlar los niveles de glucosa?

Un porcentaje considerable de la población padece de diabetes y lo desconoce, por ello, es importante que en los chequeos médicos rutinarios se incluya un control de glucemia.

Está comprobado que las personas que padecen diabetes o cualquier otra enfermedad son más propensas a padecer los síntomas de la COVID-19 de una manera más severa, por esta razón, es necesario que los pacientes mantengan los niveles óptimos de glucemia en la sangre para evitar futuras complicaciones.

La doctora y directora médica de Abbott Yumaira Chacón advierte que en las estadísticas del año pasado la diabetes figura como la quinta causa de muerte entre los panameños, por esto, es oportuno que los pacientes acompañen el tratamiento que indique el médico con una buena alimentación y actividad física.

Chacón, quien tiene estudios en nutrición clínica, detalla que en cuanto a la alimentación de los pacientes se insiste que se incluya en la dieta todos los grupos de alimentos y se debe consumir menos grasa.

En este sentido, se debe aumentar las fibras, cereales integrales, frutas, vegetales y proteínas de alta calidad. Todos estos alimentos deben consumirse de acuerdo a la edad y a la situación del paciente.

La especialista explica que la dieta debe individualizarse por género y si la persona realiza alguna actividad física, lo cual es fundamental en cuanto a la alimentación individualizada para que se pueda cumplir con los objetivos nutricionales.

"Quiero destacar que dentro de la alimentación existen, por supuesto, porque hay que cubrir esas necesidades nutricionales acorde a cada individuo existe unas fórmulas especializadas para diabéticos y que solo su profesional de la salud puede determinar la inclusión de la misma", dice Chacón.'

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).



Muchas personas padecen diabetes y no lo saben. Por esto, es necesario que en las consultas periódicas se realice un control de glucemia.