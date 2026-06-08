Dímelo Flow se tatúa el rostro de su hijo London

El productor Jorge Valdés, conocido artísticamente como Dímelo Flow, se tatuó el rostro de su hijo de dos años y compartió el resultado con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"No existe obra de arte más grande que ser tu padre", escribió Valdés en la galería que publicó en Instagram, donde se parte del proceso y el resultado, un retrato de London, hijo también de Jacky Guzmán.

La pieza está ubicada en la pierna izquierda y fue realizada en un estilo realista a color por el artista Orlando José Pineda, que se especializa en este tipo de tatuajes.

La publicación del productor suma más de 25 mil "me gusta" y más de 400 comentarios, la mayoría quedó impresionado por el nivel de detalle que logró el artista en el retrato de London.

"Durísimo", "Igualito al Jr.", "Quedó espectacular", "Espectáculo de tatuaje, bello trabajo, pero más lindo la carita de LONDON", "Wowwwww no perdió el detalle, pero ni del ojo de London", "Que tatuaje tan espectacular. La verdadera obra de arte. Hermoso London" y "Ese es un papá enamorado de su hijo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Asimismo, hay quienes esperan el video de London cuando vea por primera vez el tatuaje.