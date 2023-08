Director de cine anuncia que busca novia

El director de cine danés Lars Von Trier ha difundido en su cuenta en la red social Instagram un video en el que asegura que busca una novia o una musa.

"Tengo 67 años, Parkinson, transtorno obsesivo-compulsivo y, actualmente, alcoholismo controlado", declara en su presentación el cofundador del denominado movimiento Dogma, quien "con un poco de suerte" cree que le quedan aún un par de películas "decentes" por hacer.

Von Trier define el video, en danés y con subtítulos en inglés, como "un anuncio de contactos al viejo estilo" en el que sin tener "ni idea" sobre redes sociales pretende encontrar una compañera o una fuente de inspiración.

"A pesar de todos los lamentos, quiero afirmar que en un buen día y con la compañía adecuada puedo ser un compañero alegre", explica el cineasta.

Lars Von Trier invita a las interesadas a escribirle a su dirección de correo electrónico antes de agradecer la "infinita" paciencia de sus seguidores.

El director de cine reveló hace un año que padecía la enfermedad de Parkinson y que estaba bajo tratamiento, pero que eso no le impediría acabar "Riget Exodus", la tercera parte de una popular serie televisiva en su país y que fue presentada fuera de concurso semanas después en el festival de Venecia.

Considerado uno de los cineastas europeos de más prestigio en las últimas décadas, Von Trier ha dirigido títulos como "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark" (Palma de oro en el festival de Cannes), "Dogville", "Antichrist" y "Melancholia".

