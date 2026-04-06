Dog Yairo se reinventa en su próximo EP

El artista urbano Dog Yairo está próximo a lanzar su nueva producción de estudio, un EP de siete canciones, del cual estrenó el primer sencillo, "30 caras", hace dos meses.

En una entrevista con Panamá América, Jairo García (@dogyairo.oficial), nombre real del artista urbano nacido en Managua, Nicaragua, comentó que el single habla sobre un mal que impera en la sociedad y en todos los estratos sociales, la hipocresía.

En "30 caras", que está basada en experiencias propias, despotrica contra la falsedad.

Dog Yairo, que creció en Puerto Rico, aseguró que el tema "está rompiendo muy duro en YouTube", además, adelantó que por primera vez en sus 20 años de carrera artística está probando nuevos géneros como el trap y el drill.

Por el momento, el primer sencillo de la producción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial en Youtube.