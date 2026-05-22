Panamá
IMA abre nueva Tienda del Pueblo en Alcalde Díaz
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Estas tiendas del IMA impulsan el acceso a productos básicos a precios módicos.
Noticias Relacionadas
Ayer jueves se llevó abrió una nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en el corregimiento de Alcalde Díaz.
Este espacio tiene como propósito acercar productos básicos a precios accesibles y, al mismo tiempo, brindar apoyo directo a los productores nacionales.
Asimismo, el presidente José Raúl Mulino recalcó que con esta iniciativa los panameños ya no tendrán que madrugar ni hacer largas filas para adquirir alimentos de calidad a buen precio.
Según explicó, las tiendas estarán abiertas diariamente para garantizar el consumo fresco de productos y fortalecer la producción nacional en beneficio de las familias.
Por otra parte, el mandatario hizo un llamado a la población para que cuide este proyecto, es un servicio público que ayudará a numerosas personas en el país. señaló, que se debe mantener limpio y en buen estado, es fundamental, ya que representa un esfuerzo significativo del Gobierno Nacional para subsidiar alimentos que llegan directamente a la mesa panameña.
Del mismo modo, las autoridades presentes destacaron que estas ferias forman parte de un plan integral para garantizar la seguridad alimentaria y promover el consumo de productos nacionales. Con ello, se busca aliviar la economía de los hogares y, al mismo tiempo, ofrecer un canal justo y seguro para los agricultores locales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.