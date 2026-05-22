Dan último adiós a la fiscal adjunta Patricia Ossa

La mañana de hoy le dieron el último adiós a la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa, asesinada por su expareja Orlando Cuestas.

La Basílica Menor Don Bosco fue el lugar donde familiares, amigos y compañeros se unieron para despedir a la funcionaria. Durante la misa, su madre rompió en llanto frente al féretro de su hija.

Los tres hijos de la víctima, entre lágrimas, detallaron los bellos momentos que vivieron juntos. Uno de ellos recordó una anécdota de cuando su mamá lo regañaba por llevar la ropa rota, regaño que ahora no volverá a escuchar nunca más.

Por su parte, la ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacios, aseguró que no hay certeza del castigo para este tipo de casos.

A la misa asistieron autoridades de la Procuraduría General de la Nación.