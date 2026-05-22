Presidente supervisa avances del Hospital Aquilino Tejeira

El mandatario José Raúl Mulino realizó este viernes una inspección a los avances de la construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé.

La obra, considerada estratégica para la salud pública en las provincias centrales, registra un progreso físico del 77.5%.

Asimismo, el proyecto representa una inversión superior a los B/.214 millones y está a cargo del Consorcio Hospital A.T., conformado por las empresas Constructora Nova, S.A. y Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (Copisa). Durante el recorrido, ingenieros del consorcio mostraron al mandatario las instalaciones en construcción.

Por consiguiente, Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano; y el gobernador de Coclé, Irving González. En su visita, el presidente aprovechó para saludar y felicitar a los trabajadores que forman parte de este proyecto hospitalario.

Del mismo modo, destacó que esta obra es parte del compromiso del Gobierno Nacional de rescatar proyectos de salud que permanecieron retrasados en administraciones anteriores y acelerar su ejecución para beneficio de la población.

Además, la construcción del hospital ha generado más de 200 empleos directos para residentes de Coclé, lo que dinamiza la economía local y contribuye al desarrollo social de la región. Una vez culminado, beneficiará a más de 180 mil habitantes de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Igualmente, el nuevo complejo hospitalario contará con modernas áreas de atención como consulta externa, farmacia, laboratorio clínico, banco de sangre, imagenología, hospitalización, cirugía general, pediatría, neonatología, gineco-obstetricia, gastroenterología, neumología, cuidados intensivos, hemodiálisis y urgencias.

La infraestructura dispondrá de 256 camas hospitalarias, 47 consultorios, 6 quirófanos y 6 unidades de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud estima que la obra será entregada en el segundo semestre de 2027, consolidándose como uno de los proyectos más importantes para fortalecer el sistema público de salud y mejorar la calidad de vida de los panameños.