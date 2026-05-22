Presidente recorre instalaciones de Tecnolac en Coclé, complejo que será un apoyo al agro y ganadería

El presidente José Raúl Mulino recorrió este viernes las instalaciones de la empresa Tecnolac, en Capellanía, en Natá, provincia de Coclé, donde conoció las estructuras y tecnología de punta que se implementará en la producción de leche de alta calidad, para aportar en la seguridad alimentaria y la reducción del déficit lácteo en el país.

Previo al recorrido, el presidente recibió una presentación por parte de directivos de la empresa, quienes explicaron la inversión realizada y la magnitud de las instalaciones que aplicará tecnología israelí en la cría de ganado vacuno de raza Holstein y la producción láctea para la industria lechera panameña.

Tomando en cuenta el clima del país, sobre todo en la región de Azuero, el complejo permitirá proporcionar las condiciones adecuadas para que el ganado vacuno pueda producir leche de alta calidad. De acuerdo con cifras proporcionadas, Panamá produce cerca de 180 millones de litros de leche al año, mientras que el consumo ronda los 480 millones de litros al año.

El interés de contribuir en la reducción de esta brecha o déficit es lo que ha llevado a la instalación de la empresa Tecnolac -que es una apuesta del Grupo Rey y Grupo tzanetatos-, donde se ha invertido 36 millones de balboas, de los cuales el Banco Nacional de Panamá ha financiado cerca del 60%.

“Para nosotros este día tiene un significado muy especial, porque más allá de construir una infraestructura o una inversión, hoy queremos compartirles una visión de futuro para el agro panameño”, expresó Luis Lazo, gerente de Tecnolac y gerente industrial del Grupo Rey.

Durante el recorrido, el presidente Mulino recorrió las áreas que cuentan con sofisticadas instalaciones para la estadías de las vacas, para la alimentación, reducción de temperatura y ordeño.

“Los felicito a todos por el gran trabajo que han hecho”, expresó el presidente Mulino a los trabajadores que se encontraban en las instalaciones que prevé iniciar operaciones en pocos meses. “Este es una inversión que ha generado mucha mano de obra y generará muchas más”, acotó.

En el recorrido, participaron, además, la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el viceministro de Salud; Manuel Zambrano; el gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel; y la diputada Dana Castañeda, entre otros.