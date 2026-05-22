Dos empresas presentaron propuestas durante la licitación de los trabajos de restauración y rehabilitación de la iglesia de San José, en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas que presentaron ofertas fueron Administradora de Proyectos de Construcción por $2.86 millones, y Consorcio Iglesia San José, por $2.43 millones.

El precio de referencia fijado para esta proyecto es de $2.5 millones.

La iglesia data de 1675 y es famosa por su altar de oro, el cual estuvo en la primera ciudad.

En 1737 fue afectada por un incendio que destruyó más de la mitad de la ciudad, dejando la iglesia en ruinas teniendo que reconstruirse en buena parte.

Los trabajos incluyen restauración integral de la cubierta, limpieza y pintura de muros exteriores e interiores, construcción de coro de mader e intervención integral en el retablo mayor y retablos menores.

El Casco Antiguo fue declarado Conjunto Monumental Histórico, por la Ley No.91 de 22 de diciembre de 1976, por la cual se regulan los Conjuntos Monumentales Históricos de Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá