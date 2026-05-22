Severo Souza preside la Cámara Minera de Panamá

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) celebró este viernes el acto protocolar de juramentación de su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, la cual será liderada por el reconocido empresario Severo Souza.

La jornada inició con la participación de la consultora CID Gallup, firma que presentó los resultados de su más reciente encuesta sobre la percepción ciudadana en torno a temas de interés nacional.

Posteriormente, Zorel Morales, director ejecutivo de Camipa, realizó el lanzamiento oficial del video de la campaña institucional “Los Datos Hablan”, una iniciativa orientada a promover el debate público basado en hechos y datos verificables.

El presidente saliente, Roderick Gutiérrez, ofreció un mensaje de despedida en el que destacó los avances logrados durante su gestión, así como los desafíos estructurales que afrontará el sector en los próximos años.

Al asumir el cargo, el presidente Severo Souza, dirigió un discurso central bajo el título “Panamá frente a una decisión de país”.

Souza enfatizó la necesidad urgente de promover un diálogo transparente, el acceso a información veraz y la toma de decisiones responsables como pilares fundamentales para el crecimiento económico y social de la nación.

"El futuro del desarrollo nacional depende de nuestra capacidad para dialogar con base en realidades y tomar decisiones que beneficien a todo el país", puntualizó Souza.

La nueva gobernanza de la Cámara Minera de Panamá quedó integrada de la siguiente manera: Severo Souza (presidente), Omar Sogasti (vicepresidente), Agustina Varela (secretaria), Diego Mesa (tesorero), Elio Palacio y Michel Mittelmeyer (vocales), Roberto Cuevas (director del Sector No Metálico), Julio Benedetti (director del Sector Metálico), Zorel Morales (director ejecutivo).