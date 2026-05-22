Manos panameñas en diseños internacionales

El talento panameño trasciende fronteras. Un número considerable de mujeres istemeñas forman parte del equipo de diseñadoras de una marca de ropa interior.

Una de las marcas que tiene mano panameño desde hace años es Caprice, la cual cumplirá 60 años.

Aunque la producción se realiza en Asia, el diseño se mantiene en Panamá, lo que representa un valor agregado.

Cumple con los estándares de tallaje y calidad: por ejemplo, la parte íntima de sus panties es 100% algodón, un detalle poco común en la industria y especialmente valioso en climas cálidos y húmedos como el panameño.

Esta empresa genera alrededor de 50 empleos directos e indirectos en el mercado local.

El 100% de los empleos directos son ocupados por mujeres, mientras que los indirectos alcanzan un 30%.

Además, tienen un programa de revendedoras que acceden a producto al por mayor a precios accesibles, brindándoles la oportunidad de generar ingresos para sus familias.

“Esto nos llena de orgullo porque contribuimos con el bienestar económico de muchas familias panameñas”, indicó José A. González Porta – CEO de Industrias Modernas.