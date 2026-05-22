Supuesto cómplice en homicidio de El Martillo queda detenido

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de San Miguelito, Kathia Jiménez, decretó detención provisional para un ciudadano de 34 años, investigado por el asesinato de un trabajador que realizaba labores comunitarias en la junta comunal de Amelia Denis de Icaza.

Al sujeto se le investiga por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, en calidad de cómplice primario.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la juzgadora escuchó los argumentos de las partes y determinó que la privación de libertad era la medida necesaria y proporcional a la naturaleza de los hechos.

Además, consideró la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de afectar los medios de prueba, la gravedad del delito y la posibilidad de atentar contra familiares de la víctima.

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por el fiscal del Ministerio Público, Eduardo Rodríguez.

En el acto también participaron la defensora pública Sonia Wilson, en representación del imputado, y la defensora pública Brenda Rodríguez, en defensa de las víctimas del delito.

De acuerdo con las investigaciones, un sujeto llegó al lugar en un taxi, presuntamente conducido por el hoy imputado, y realizaron disparos contra la víctima.

