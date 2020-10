Doralis Mela: '¡Envidiosa!', le dice 'La Tepesita' a una usuaria en Instagram

¡Ay madre! La presentadora del programa floklórico “A lo panameño”, Doralis Mela no se quedó callada y “le dio su pa' tras” a una usuaria en Instagram.

Doralis Mela publicó recientemente una fotografía en donde luce su escultural figura en un diminuto vestido de baño, lo cual al parecer no le gustó a una usuaria de la red social.

“Que se baje el panti y se ponga de frete, y enseñe las tetas”, escribió la usuaria en el post de 'La Tepesita” y aquí es donde la cosa se pone candela, “¡Envidiosa! Lonjúa, to porque te guinda todo y no te queda de otra que sacarte foto del cuello mal restregado pa’ arriba”, le respondió la presentadora de televisión.

Los seguidores de "La Tepesita” están a favor de ella, pues consideran que la publicación no ofende a nadie y le pidieron que no discutiera con alguien a quien no se le pidió su opinión.

Otras chicas se pusieron de lado de Doralis. “Que triste que una mujer quiera insultar a otra mujer. Lamentable. Pero bueno cada quien tiene lo que se merece. No se le puede exigir respeto a quien no se le da. Ahora serán la comidilla de las redes sociales. Qué necesidad. Pero me alegro que @doralismela no se deje. Hay que poner a los desubicados en su sitio”, detalló una seguidora de la “Tepesita”.

Esta no es la primera vez que la presentadora de “A lo panameño” se convierte en blanco de críticas, anteriormente, se registró una situación similar con una publicación en vestido de baño también.

En aquella ocasión acusaban a "La Tepesita” de que se había hecho cirugía en los glúteos, sin embargo, ella aclaró que sus “pompis” son efecto de los ejercicios y los licuados que consume.

Además, advirtió que las cirugías no tienen nada de malo y que no es un delito recurrir a ellas. Solo que en su caso no se ha puesto silicona en los glúteos.

Por otra parte, como es costumbre "La Tepesita” se convierte en inspiración para varios cuando realiza sus publicaciones, en su último post le han dejado varios piropos.

La fotografía de la discordia tiene más de 33 mil “likes” y más de mil comentarios.