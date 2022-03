Educación financiera, una gran herramienta

Frente a la crisis económica actual, expertos consideran que la educación financiera es fundamental para una recuperación inclusiva, especialmente entre las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional en su informe "Financial Inclusion: What Have We Learned So Far? What Do We Have to Learn?", pone de manifiesto que la educación financiera es una habilidad esencial para mejorar el bienestar financiero y la inclusión económica. Además, resalta que la falta de conocimientos financieros puede empujar a las personas fuera del sistema financiero tradicional.

En este sentido, "para las personas en vulnerabilidad o en el segmento desafiante al que llegamos en el último año con educación financiera, contar con conocimientos y habilidades financieras reduce los efectos de los shocks económicos; promueve su estabilidad financiera; y aumenta sus posibilidades de acceder a productos financieros que traigan mayores beneficios a la economía presente y futura de sus negocios o familias", comparte el gerente Comercial de Microserfin, Clemente Castillo.

Acciones

Con el programa "Saquemos cuentas" capacitaron a algunos grupos vulnerables como los refugiados, mediante actividades conjuntamente organizadas junto a ACNUR Panamá y la Cruz Roja Panameña, así también a grupos de Mujeres en situación de vulnerabilidad de la península de Azuero que forman parte de los programas del PNUD Panamá.

El programa está conformado por cinco módulos estratégicos para la toma de decisiones responsables e informadas: Administración de la deuda, 7,787 personas impactadas; Ahorro, 6,863 personas impactadas; Presupuesto, 4,466 personas impactadas; Negociaciones financieras, 1,499 personas impactadas; y Riesgos y Seguros, 650 personas impactadas.

Dato

El informe de la Fundación Microfinanzas BBVA denominado "Midiendo lo que realmente Importa", indica que los emprendedores se han enfrentado a un estrés financiero durante la crisis.

