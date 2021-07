Efectos de la pandemia en la limpieza facial

La pandemia de la covid-19 definitivamente que llegó para cambiar el mundo. Varios aspectos de la vida diaria han dado un giro a raíz de este problema de salud pública, una de ellas, es la limpieza facial.

A medida que los hábitos cotidianos y las circunstancias de salud han cambiado durante el último año, la mayoría de las personas de todo el mundo han buscado nuevas rutinas de limpieza facial, mencionaron durante un evento virtual realizado en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo a los resultados de una encuesta online de CeraVe, realizada en línea por IPSOS en 23 países y con más de 10.100 encuestados, el 64% de las personas de todo el mundo afirma que su rutina de limpieza de la piel ha cambiado durante los últimos 12 meses.

La encuesta mundial de CeraVe reveló que la inmensa mayoría (90%) de las personas declararon que su vida cotidiana se había visto afectada por la pandemia, y el 28% experimentó cambios en la salud general de su piel debido a factores relacionados con la pandemia. Estos cambios se extendieron a la limpieza facial, con un 64% de personas que cambiaron sus hábitos de limpieza facial durante el último año.

El dermatólogo certificado Dr. Ted Lain dijo: "Una limpieza facial adecuada es el primer paso crucial para una rutina de cuidado de la piel eficaz".

"Es importante que los pacientes consulten con su dermatólogo para seleccionar un limpiador que tenga un pH equilibrado, no contenga fragancia y tenga ingredientes que sean calmantes, para que no dañen la barrera cutánea", añade.

En la conferencia virtual reiteraron que, los consejos de los dermatólogos se valoran mucho pero no se aprovechan lo suficiente.'

- El 59% de ellos utiliza un limpiador facial [frente al 41% de los encuestados que no consultaron al dermatólogo].



- El 76% de ellos considera que su limpiador mantiene la barrera de la piel [frente al 60% de los encuestados que no consultaron al dermatólogo).



-El 25% de ellos declaró que la salud de su piel había mejorado en el último año [frente al 12% que no consultó al dermatólogo].