La moda no es algo que le llame la atención, aunque cuando se mira al espejo no niega que le gusta verse linda, pero cuando se trata de trabajo a la tipiquera Doralis Mela le gusta, además de lucir bien, estar cómoda.

A "La Tepesita", como se le conoce a Mela, le gustan mucho los vestidos, ya sean largos o cortos, y no tiene un color favorito a la hora de vestir, los usa todos, y respecto a los zapatos, le encantan aquellos que a los 15 minutos ya no los aguanta.

Para los bailes, según contó a Panamá América, ella misma arma sus looks: se inventa outfits que resalten su figura, mientras luce bonita y se siente cómoda.

Explicó que para los toques escoge prendas con telas transpirables y cortes que le permitan libertad de movimiento porque las jornadas se extienden por varias horas y se suda mucho, y siempre lleva puestas medias de compresión.

Entre las opciones más utilizadas destacan las licras, en todos los colores y con estampados. Además, Mela suele darles un toque típico a sus atuendos acompañándolos con su sombrero y el calzado, como es para los toques, utiliza plataformas.

¿Dónde compra la ropa? La marca es lo de menos, "La Tepesita" compra en Temu y en almacenes departamentales de la localidad porque encuentra opciones cómodas y bonitas a precios económicos, lo cual le permite priorizar otros aspectos, por ejemplo, un buen carro para poder moverse a nivel nacional de forma segura.

La forma de vestir de la tipiquera varias veces ha sido tema de debate, sin embargo, no pretender vestirse de acuerdo a las expectativas de los demás. Seguirá haciéndolo como a ella le gusta y la haga sentir cómoda.

"(…) Yo voy a seguir la perspectiva de la gente. Voy a vestirme como a mí me conviene, como a mí me gusta y como yo me sienta cómoda. Eso es lo principal, el que quiera hablar, que hable paja y ya", mencionó la cantante y socia de "Los Grandes Ligas del Pindín".