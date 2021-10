'El Monasterio: La Puerta del Diablo', cinta irlandesa de terror

Para todos los amantes del séptimo arte, esta semana llega a Panamá la cinta "El Monasterio La Puerta del Diablo".

Es una película irlandesa de terror, dirigida por Aislinn Clarke, que promete espantar hasta a los más valientes.

Esta cinta les contará a historia de dos sacerdotes vaticanos visitan un convento de clausura donde filman con sus cámaras de 16 mm un terrible asilo con monjas tiránicas, rituales de abusos y posesiones demoníacas, se lee en la sinopsis de la película.

Todo comienza cuando el Padre Thomas Riley y el Padre John Thornton son enviados por la Santa Sede a este convento de la Magdalenta, que acoge prostitutas, huérfanas, mujeres mentalmente inestables y embarazadas solteras, para investigar el misterioso reporte de una estatua de la Virgen María que aparentemente sangra.

"El Monasterio: La Puerta del Diablo" se desarrolla en Irlanda del Norte en 1960.

Comentarios

Como en todos los estrenos, los cinéfilos dan a conocer sus puntos de vistas de cada una de las cintas.

"Bien ejecutada pero convencional (...) Incluso el título es algo que ya has oído antes", de acuerdo a Frank Scheck de "The Hollywood Reporter".'



Es una película irlandesa de terror, dirigida por Aislinn Clarke, que promete espantar hasta a los más valientes. La película está dirigida para personas mayores de 14 años

Además, Jeannette Catsoulis de "The New York Times", escribió: "Esta inteligente pero irregular película de terror no tiene interés en divertir".

Por su parte, Fionnuala Halligan de "Screendaily", dijo: "Grabada con creatividad (...) 'The Devil's Doorway' lleva el arte de la cámara al hombro hasta el extremo de la agitación".

Bajo el eslogan: "hay puertas que nunca deberían ser abiertas", "El Monasterio: La puerta del diablo" tiene un puntaje de 76% en el sitio especializado Rotten Tomatoes y, por lo general, ha recibido buenos comentarios por parte de críticos profesionales y público.

A saber

La película está dirigida para personas mayores de 14 años.

