El perdón: Adiós al rencor y a la ira

¿Qué es el perdón? Para cada persona puede significar algo diferente. Pero, en general, implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira.

Tal vez nunca olviden la acción que los hirió u ofendió, pero esforzarse en el perdón puede disminuir la influencia que esa acción tiene en ti, dicen especialistas de Mayo Clinic.

Además, les puede ayudar a liberarse del control de la persona que los hirió.

A veces, el perdón puede incluso derivar en sentimientos de comprensión, empatía y compasión hacia la persona que te hirió.

Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. “Te trae un tipo de paz que te permite enfocarte en ti mismo y te ayuda a continuar con tu vida”, reiteran.

El perdón se suele considerar un valor humano, subraya la psicóloga Haydeé Rodríguez.

La especialista añade que, el perdón puede servir, por un lado, al ofensor para liberarse de la culpa y, por otro lado, para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor.

Pero, no siempre implica que el ofensor no tenga que compensar de algún modo su error.

Se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo, reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona, añade la psicóloga (@haydeerodriguezoficial).

En psicología, ambas acciones se consideran capacidades del ser humano, que también suelen tener efectos terapéuticos positivos, dice.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¿Y si no logro perdonar?

No es fácil perdonar, menos si la persona que te hirió no admite haber actuado mal. No obstante, los especialistas de Mayo Clinic dicen que, si se siente en una encrucijada, hay opciones que le ayudarán. ¡Tome nota!

- Practique la empatía: Intente ver la situación desde el punto de vista de la otra persona.

- Pregúntese qué podría haber sucedido para que se comporte de esa manera: Tal vez habrías reaccionado de forma similar si te hubieran enfrentado a la misma situación.

- Reflexione sobre las veces en que otras personas te perdonaron.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!