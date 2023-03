En la Fonda, un restaurante con sazón y esencia

Conversar con Poulett Morales sobre su faceta de dueña del restaurante En la Fonda, es contagiarse de energía. El sitio, que sirve comida típica panameña, es producto de una serie de procesos por los que tuvo que pasar la empresaria panameña, que incluyen hasta una estafa, tal y como ella misma lo define; pero que hoy la hacen sentir orgullosa de su marca.

Morales se refiere a su local ubicado en la calle Anastacio Ruiz Arosemena en la Plaza Terrazas Marbella, la fonda "original", porque existe otro restaurante bajo el mismo concepto en el que alguna vez formó parte, pero donde se vio obligada a alejarse.

"Fue un atraco a mano armada. Creo que fue la universidad más cara de mi vida. No me va a volver a pasar. Yo lloré mucho por haber perdido ese negocio en Amador, pero hoy descubro que no vale la pena tener un lugar de mil metros cuadrados si no está tu esencia, porque me pudieron haber robado la visión, tener la misma decoración, pero la esencia no me la pueden quitar", expresó quien lleva además 28 años en el mundo de la moda.

Y es que, es la alegría y la autenticidad lo que hace andar a En la Fonda, y que sus visitantes le prefieran, a juicio de su propietaria, quien volvió a sus raíces para desarrollar la idea, luego de una visita a la iglesia.

"Cuando te sientes acorralado (sentimentalmente, financieramente...) tienes que buscar una salida para poder sobrevivir. Yo estaba en la iglesia orando, pidiéndole a Dios que me diera una salida. Yo escuché su voz que me dijo: vuelve a tus raíces. Al escuchar eso, la verdad es que, si hablamos de fashion y de comida, son cosas que son polos opuestos y definitivamente, tuve una fe activa. Yo empecé a desarrollar eso: al tener país por cárcel empecé a recorrer el país entero, de un lado al otro, y de cada lugar que me gustaba le tomaba una foto...Mi mamá viene de Santiago y empecé a conocer un poco sobre mi país, mi cultura, la esencia, las comidas y ahí empezó a surgir la idea...", cuenta Morales, refiriéndose a ese capítulo en su vida donde estuvo vinculada a un proceso judicial por un caso de mochilas escolares con el Estado.

"...La fuerza me la daban mis hijos y mi mamá, que son mis dependientes, ellos son mi principal motor", asegura, sobre todo, porque el negocio es familiar, "todos son meseros, si hay que fregar se friega...".

Morales dice que el lugar está creado para que los panameños puedan recordar su infancia, su familia...pero que le causó curiosidad cómo el restaurante tomó un giro cuando los panameños fuera del país o los propios extranjeros comenzaron a visitarlo. Prueba de ello, fue la presencia de una panameña oriunda de Boquete quien reside en Los Ángeles, California, EE.UU. y que llevó a una amiga mexicana a disfrutar de la comida.

Se trata de un menú variado de comida panameña "de verdad" que abarca tamales, carne en palito, ropa vieja, chicharrones, sancocho, frituras, duros y más, servido en un ambiente netamente nacional, donde se apoya además a proveedores locales con la compra de productos hechos en el país.

Morales dice que cada día y noche En la Fonda (que tiene seis años de operación) es diferente, porque se preocupan por el disfrute de sus visitantes, ya sea organizando celebraciones o realizando presentaciones típicas. De acuerdo con Morales, se tiene previsto abrir una nueva sucursal en la provincia de Colón.

RECONOCIMIENTO

Poulett Morales destaca también un reconocimiento que recibió en el 2022 como mujer influenciadora por su trayectoria en el Premio Internacional a la Excelencia Golden Star Awards 2022.