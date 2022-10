Famosas que le ganaron la batalla al cáncer

Aunque no son casos nuevos, es preciso recordar aquellas experiencias que vivieron algunas famosas durante su batalla contra el cáncer y que un diagnóstico temprano fue clave para salir airosa.

Uno de los casos que quizás recuerden, por lo mediático que se volvió, es el de Adamari López, quien recibió la noticia de su diagnóstico en 2015. Ella pasó por quimioterapia, una mastectomía y tuvo una reconstrucción de los dos senos.

Aquí te presentamos otros casos de famosas que han pasado por esta dura situación.

- Alicia Machado: Fue golpeada por la enfermedad en 2013. Tuvo una doble mastectomía.

La actriz tuvo una recaída a finales de 2019 y desde entonces ha estado en revisión. Alicia Machado se ubica como una de actrices y modelos más reconocidas de Latinoamérica, comenzando en certámenes de belleza hasta pasar a la pantalla chica en varios proyectos

- Alejandra Guzmán: En agosto de 2007 a Alejandra Guzmán le encontraron en un seno un tumor maligno de unos cinco milímetros. Dos días después, la cantante se sometió a una operación que resultó exitosa.

"Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel", dijo en su momento la mamá de la cantante Frida Sofía.'



El cáncer de mama no discrimina condición social, ataca a cualquier sector de la sociedad, hay celebridades que han tenido que batallar con esta enfermedad. Uno de los casos que quizás recuerden es el de Adamari López, quien recibió la noticia de su diagnóstico en 2015. Ella pasó por quimioterapia, una mastectomía y tuvo una reconstrucción de los dos senos.

- Angélica María: La celebridad fue diagnosticada con cáncer de mama en 1997, cuando solo habían pasado meses de la muerte de su madre a causa de la misma enfermedad. Pero, Angélica María superó esta prueba luego de que le extirparon el tumor.

VEA TAMBIÉN: Kany García y Rocío Guerrero, entre las mujeres homenajeadas por los Latin Grammy

Unos años después de la cirugía dijo que gracias al diagnóstico temprano, pudieron actuar.

- Bárbara Mori: Fue diagnosticada con la enfermedad en 2007. En ese momento tenía 29 años. Al igual que Angélica su cáncer se descubrió temprano.

La uruguaya superó esta prueba y decidió crear conciencia sobre esta enfermedad participando en el documental "1 a Minute" (2010) de la actriz directora Namrata Singh Gujral.

- Daniela Romo: La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama, esto fue a finales de 2011, según medios internacionales.

Cinco años después de este episodio, la actriz contó que el diagnóstico temprano le salvó la vida.

VEA TAMBIÉN: Kazuki Takahashi, creador de 'Yu-Gi-Oh!', murió intentando salvar a tres personas

No quería cortarse el cabello, pero por el tratamiento no le quedó otra opción. Tenía 40 años sin tocarse su cabellera.

- Angelina Jolie: Este caso de la ex de Brad Pitt es distinto. Ha sido más por prevención.

Sí, la actriz estadounidense se sometió a una doble mastectomía a principios de 2013 luego de que unos exámenes de sangre revelaran que es portadora del gen BRAC1, el cual contribuye al desarrollo de cáncer de senos y ovarios.

- Lorena Meritano: Ella fue diagnosticada con cáncer con de mama en 2014.

La actriz es muy conocida por su papel como Dinora Rosales, en "Pasión de Gavilanes", padeció cáncer hace unos años. La actriz ha pasado por 10 cirugías y quimioterapia.

VEA TAMBIÉN: Gretta Guerrero, finalista de TalenPro en la categoría 'Mejor canción'

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!