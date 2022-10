Kazuki Takahashi, creador de 'Yu-Gi-Oh!', murió intentando salvar a tres personas

En julio, la noticia de la muerte de Kazuki Takahashi, creador de la saga "Yu-Gi-Oh!", dejó atónitos a sus seguidores y nuevos informes respecto a su fallecimiento afirman que pasó sus últimos minutos intentando salvar a tres personas.

Kazuki Takahashi, de 60 años, fue visto por última vez intentando rescatar a tres personas de morir ahogadas, de acuerdo a la información suministrada por el ejército de Estados Unidos, la cual ha ayudado a esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el mangaka japonés.

Robert Bourgeau, mayor del ejército e instructor de buceo profesional, se encontraba en la Gruta de la Sirena en la localidad de Onna, en la isla Okinawa, el 4 de julio, y divisó a tres personas en apuros en el agua revuelta debido al mal tiempo.

Sin tiempo para detenerse a pensar en lo grave de la situación se lanzó al agua para ayudar a las personas, dos civiles japoneses y un militar estadounidense. Takahashi hizo lo mismo y esta fue la última vez que fue visto con vida.

El cuerpo de mangaka fue recuperado dos días después en Nago, a varios kilómetros al noreste del pueblo de Onna.

Bourgeau, quien fue propuesto para la Medalla del Soldado del ejército de Estados Unidos por “actos de heroísmo al margen de conflictos contra enemigos”, describió a Takahashi como un “héroe”.

Respeto a las personas que el mangaka intentó salvar, solo dos de ellas sobrevivieron, una niña y su madre, fueron rescatadas por el mayor Bourgeau. “Cogí a la madre y a la hija y nadé todo lo que pude”, declaró el militar.

El instructor de buceo regresó por la tercera persona, un militar de 39 años, pero se quedó sin fuerzas y no pudo salvarla, tuvo que abandonarla para no morir ahogado.

“Es una de las cosas más duras que he tenido que hacer en mi vida”, reconoció.

