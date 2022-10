Gretta Guerrero, finalista de TalenPro en la categoría 'Mejor canción'

Por segundo año consecutivo Gretta Guerrero está participando en TalenPro, en 2021, fue semifinalista y este año logró llegar a final en la categoría “Mejor canción” en representación de la zona este.

La música ha llevado a Guerrero, estudiante del Colegio Anglo Mexicano, a descubrir sus talentos, mismo que ha ido cultivando desde pequeña y que hoy los pone en práctica con un propósito, ayudar a quienes lo necesitan.

“Estoy muy feliz y agradecida de que me hayan permitido ser parte de esta gran causa y este gran sueño, me alegra poder ayudar a toda la familia TalenPro y quisiera seguir colaborando en todo lo que necesiten en un futuro, me siento muy orgullosa al poder decir que estoy usando mi talento con un gran propósito que es ayudar a los que verdaderamente lo necesitan”, comentó Guerrero.

El impacto positivo de TalenPro, proyecto de Fundación Puertas Abiertas, ha sido bidireccional, ha beneficiado a miles de jóvenes y niños en todo Panamá, y en Guerrero ha dejado una “huella” en su corazón, está más motivada y desea instar a más jóvenes a que hagan lo mismo que ella está haciendo, no solo por ellos, sino por una causa, un bien común.

“Como dice la tía Erika, un talento brilla más cuando se tiene un propósito”, añadió la finalista del certamen intercolegial, el cual celebrará su gala final el 23 de octubre, en el Teatro Anayansi de Atlapa, desde las 7:00 p.m.

De cara a la gran final, Guerrero compartió un poderoso mensaje para que los jóvenes luchen por sus sueños, no dejarse influenciar por comentarios negativos como “de eso no vas a vivir”, “solo es un hobby” y “si estudias eso vivirás bajo un puente”.

“(…) comentarios negativos como esos habrá miles y seguirán y seguirán, pero eso no significa que debas abandonar tus sueños, lucha por ellos, lucha por lo que en verdad quieres, lo que te hace feliz, piensa en qué triste es vivir una sola vida para que la desperdicies haciendo algo que no te llena, no te nace, te mete en una rutina que al final te desgasta y no mejoras, ni evolucionas, ni trasciendes a un nuevo tú cada día…”, expresó Guerrero.

Añadió: “Nos han dicho siempre que los sueños son solo eso, sueños, algo irreal e inalcanzable, pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué convertirse en algo que jamás logres alcanzar, lucha por ello de manera honesta, esfuérzate y da lo mejor de ti, verás que las cosas simplemente se empezarán a dar, jamás compares tu avance con el de otra persona porque no todos somos iguales, todos damos pasos diferentes y avanzamos a nuestro propio ritmo, simplemente sigue a tu corazón y poco a poco lograras tus metas”.

Gala final

Luego de dos años de pandemia, TalenPro regresa a su formato presencial, con una gala donde además de la competencia en las diferentes categorías, la cita contará con una atractiva participación artística y será trasmitida en cadena nacional.

Se presentará Llane, ex integrante de la afamada agrupación Piso 21 y se dará un reconocimiento muy especial a la leyenda de la canción José Luís Rodríguez “El Puma” como artista TalenPro.

