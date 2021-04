Famosos que han tenido aspiraciones políticas

Hace pocos días se publicó una encuesta donde los habitantes del estado de Texas ven como una opción para gobernador al actor Matthew McConaughey.

Versión impresa

Según la encuesta, McConaughey podría tener la oportunidad de convertirse en el gobernador de Texas, incluso por encima del actuar gobernador, Greg Abbott.

La encuesta publicada por "Dallas Morning" y la Universidad de Texas en Tyler ubica al actor con un 45%, seguido por Abbott con un 33%, mientras que un 22% elegiría votar por otra persona.

Abott está listo para una reelección, mientras que McConaughey, quien es nativo de Texas, ha dicho que postularse como gobernador de una "verdadera consideración".

McConaughey, de 51 años, no duda en manifestar sus intenciones políticas. A finales de marzo expresó en "CBS This Morning" que está considerando presentarse en la contienda política. "Sería un tonto si no lo hiciera. Es algo muy honorable de considerar".

Por el momento, se desconoce por cuál partido se postularía. De acuerdo a la encuesta, un 66% de los demócratas entrevistas aseguró votar por McConaughey y un 30% de los republicanos también lo haría. En cuanto, a los independientes, un 55% afirmó que votarían por el ganador del Óscar.

McConaughey no es el primer famosos en seguir sus aspiraciones políticas, en las recientes elecciones el rapero Kanye West se postuló como candidato por la presidencia de Estados Unidos, y ya todos conocen cómo terminaron las cosas, no obstante, el polémico cantante sopesa presentarse nuevamente en las próximas elecciones.'



De acuerdo a una encuesta, un 45% de los habitantes de Texas se inclina a favor de Matthew McConaughey para ocupar el cargo de gobernador de Texas.



Actores, cantantes y hasta deportistas se disputarán en la elecciones de México, las cuales se celebrarán el 6 de junio.



Entre las candidaturas más polémicas está la del rapero Kanye West.

A continuación, te presentamos otras celebridades que han seguido sus aspiraciones políticas.

VEA TAMBIÉN: Jennifer López y Alex Rodríguez: Se filtran fotografías de la expareja discutiendo

Arnold Schwarzenegger

El protagonista de la célebre frase "Volveré" o a quien bautizaron como "gobernator" asumió como gobernador de California en 2003, mediante referendo.

Schwarzenegger estuvo en el cargo por dos periodos consecutivos, hasta su salida en el 2011.

'Paquita la del Barrio'

El 2021, será un año crucial para México, se celebrarán las elecciones más grandes de la historia, se disputarán más de 3 mil puestos de elección popular.

En dicho país varias caras de la farándula se han postulado para la contienda, entre ellas la intérprete del popular tema "Rata de dos patas", Paquita la del Barrio, quien presentó su diputación local por el Municipio de Misantla, Veracruz.

VEA TAMBIÉN: Marelissa Him adopta gata que fue usada para intentar ingresar droga a la cárcel de Colón

El partido Movimiento Ciudadano invitó formalmente a Paquita la del Barrio.

Carlos Villagrán

El intérprete de "Quico" también dio un salto a la política. Villagrán se registró para dos precandidaturas, una para gobernador de Querétaro y otra por la presidencia municipal de la capital del estado.

Sin embargo, el actor se ha quedado con las ganas. El Partido Independiente de Querétaro, colectivo por el cual presentó sus candidaturas, se alió con Acción Nacional, dejándolo fuera de la contienda.

Vicente Fernández Jr.

El hijo del "Charro de huentitan" se registró como precandidato a la diputación por el distrito electoral 20 de Jalisco. Fernández Jr. presentó sus aspiraciones políticas con el Partido Encuentro Solidario.

VEA TAMBIÉN: 'Luis Miguel: La Serie': ¿Por qué Televisa habría vetado esta historia de Netflix?

Cynthia Nixon

La actriz que hace parte del elenco de "Sex And The City" se postuló en el 2018, para ser gobernadora de la ciudad de Nueva York. Al final la intérprete de "Miranda Hobbes" perdió la contienda contra Andrew Cuomo.

Clint Eastwood

En 1986, el actor y director estadounidense, Clint Eastwood, incursionó en la política siendo alcalde de Carmel-by-the-Sea.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!