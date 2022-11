Famosos que se enfrentaron al 'Bullying'

Cuando escuchan hablar de las celebridades o los ven interpretando algún papel, podrían pensar que siempre fueron exitosos y talentosos. No obstante, no siempre ha sido así. Algunos de ellos pasaron momentos duros en su vida cuando se tuvieron que enfrentar al bullying.

Sí, algunos de ellos también pasaron por violencia y acoso en las aulas. Por esta razón, te mostraremos algunas de estas historias.

- Justin Bieber: Como el mismo artista ha contado, cuando estuvo en la escuela fue acosado por sus compañeros.

Él está comprometido en ayudar con la causa contra el acoso escolar, tanto así que él compuso compuso "Born to be somebody" para el documental "Bully".

- Demi Lovato: La artista ha tenido superar varios obstáculos en su vida, por el ejemplo, el bullying.

"Recuerdo los tiempos duros por los que pasé y que me causaron problemas que tengo que superar con el día a día... La gota que colmó el vaso fue un día que estaba en el baño y las luces se apagaron. No pude volver a encenderlas porque tenía que tener una clave en una parte separada del colegio... Llamé a mi madre llorando y le dije que no quería volver al colegio nunca más. Fue un momento muy duro. Estaba sola", contó hace unos años a "TMZ.com".

Tal fue el impacto de la situación, que la cantante decidió dejar la escuela y culminó sus estudios con un profesor particular.

- Jennifer Lawrence: Una vez contó que llegó a sentirse excluida por sus compañeros de clase. Esto la llevó a cambiarse de colegio. ¿La situación mejoró? No tanto.

"Mis compañeras eran muy malas conmigo. Cuando ya estaba en la secundaria, las cosas cambiaron un poco. Ya estaba posicionada en el medio artístico y, por eso, a uno como que lo respetan", dijo en una ocasión a "The Sun".

- Megan Fox: En este caso, ella confesó que sufrió bullying por la belleza. ¿Cómo? Sí, ellos le gritaban que usaba pestañas postizas y lentes de contacto para fingir que era más linda que todos.

Fox asegura que en la escuela no tenía amigas, en su vida solo ha tenido una sola amiga. A raíz de esto empezó a tener una personalidad agresiva.

- Robert Pattinson: "Estaba en una escuela en Inglaterra y mis supuestos amigos se reían de mí y hasta me pegaban porque yo quería ser actor de Hollywood", relató hace un tiempo en una entrevista para Univisión.

Añadió: "En ese tiempo nadie me defendía, pero por suerte, logré superar absolutamente todo y ahora cumplo mis sueños".

- Lady Gaga: La famosa ha contado que en su adolescencia fue víctima del bullying .

Al parecer un grupo de chicos la introdujo en un cubo de basura mientras el resto de estudiantes salían del instituto.

"Mi nariz grande, mi cabello castaño muy rizado y mi sobrepeso marcaron todo. Las ofensas que hacían me dolían más", dijo en una ocasión al diario "Huffington Post".

