El artista Farruko recibió la Llave de la Ciudad de Panamá, reconocimiento entregado por el alcalde Mayer Mizrachi, por su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural de Panamá.

La distinción se hizo en el marco del lanzamiento del álbum "Manda La Plena Moh", un proyecto que conecta a Panamá y Puerto Rico, e incluye colaboraciones con talento panameño, resaltando así la identidad y el sonido local.

Farruko es el primero en recibir esta distinción con un diseño muy peculiar, un casco de Iron Man con apertura y cierre automático mediante comando de voz y sensores táctiles en la oreja, y en su interior tiene la Llave de la Ciudad.

Además, el casco es más que un reconocimiento para colocarlo en un estante. Mizrachi explicó que el casco es totalmente funcional.

Con este reconocimiento, la Alcaldía de Panamá continúa impulsando alianzas que fortalecen la cultura, promueven el talento local y posicionan a la ciudad como un epicentro de la región.

Lanzamiento

Farruko a todo el equipo de productores y artistas invitados que hicieron posible el álbum de nueve canciones.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Renato, "El Boza", Eddy Lover, Yemil, Jeison Vega 507, Akim, Kafu Banton y El Roockie.

"(...) Gracias PTY, agradecido por su amor y por ese cariño que me han dado, Dios los bendiga siempre", escribió Farruko.