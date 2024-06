Felipe VI en su segunda década como rey de España

Transcurridos los primeros 10 años de su entronización, que cumplió esta semana, el rey de España Felipe VI y la Corona tienen diversos retos en el horizonte, como resolver la situación personal del Juan Carlos I, padre del monarca, o la relación de la institución monárquica con los partidarios del independentismo en algunas regiones.



Estos son algunos de los desafíos que encara Felipe de Borbón en su desempeño como jefe de Estado:



- El futuro del rey Juan Carlos



Después de casi cuatro años de su marcha a Abu Dabi, en medio de la polémica por sus finanzas y su situación personal, el futuro de Juan Carlos I sigue siendo una incógnita.



El padre de Felipe VI, de 86 años, decidió en marzo de 2022 seguir en el emirato de forma “permanente y estable”, lo que ha combinado con visitas frecuentes a España en un ámbito privado sin poder pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca, ni ser rehabilitado institucionalmente.



- La relación con el independentismo catalán



El discurso del 3 de octubre de 2017 que pronunció Felipe VI, tras el referéndum ilegal que tuvo lugar en Cataluña sobre la independencia de esa región, marcó un punto de inflexión en la relación del rey con los partidos y dirigentes separatistas catalanes, que pasaron a situarle en su diana política debido a su firme condena del intento de romper con España.



A expensas de ver si el líder de los socialisrtas en Cataluña, Salvador Illa, pasa a encabezar el Gobierno regional (Generalitat), el veto de esta institución, en manos de los independentistas, a los actos que organiza la Corona en Cataluña o la negativa a saludarle en los recibimientos impiden normalizar la situación.



- La prevalencia constitucional del varón



La Constitución española establece la preeminencia del varón sobre la mujer para ser rey, y sigue sin modificarse, algo que no depende de Felipe VI, sino de que los partidos decidan abordar una reforma del texto de 1978 que exigiría una mayoría reforzada, disolución del Parlamento y un referéndum posterior.



Al haber tenido los reyes dos hijas, el proyecto que hubo de modificar la norma fundamental cuando solo había nacido la primogénta, Leonor de Borbón, quedó guardado en un cajón sin visos de que se vaya a acometer.



- Ceuta y Melilla



Felipe VI ha estado en todas las provincias de España desde su proclamación, pero no ha visitado las ciudades Ceuta y Melilla, en el norte de África, fronterizas con Marruecos, como sí hicieron sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía, en 2007, 32 años después del comienzo de su reinado.



El rey ha trasladado a los presidentes de esas dos ciudades su “voluntad y deseo” de ir, pero, en una etapa de bonanza con Marruecos, el Gobierno no ha considerado por ahora conveniente organizar un viaje que en 2007 causó malestar a Rabat, que reivindica la soberania de ambas plazas.



La trayectoria de la princesa Leonor



La jura de la Constitución en su 18 cumpleaños y el inicio de su formación militar han proyectado una imagen positiva de la princesa Leonor, heredera de la corona, en sectores de la sociedad.



No obstante, Felipe VI tiene el reto de consolidar esta percepción, toda vez que, como concluye un estudio de Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (Remco), existen dudas entre los jóvenes sobre la legitimidad y utilidad de la Corona, aunque sin cuestionar de forma radical la institución.

