Festival Internacional de Teatro de Cali, el renacer de la escena poscovid

Hasta el 19 de agosto se realizará en Cali, Colombia, la sexta versión del Festival Internacional de Teatro de Cali, FITCali 2021, "Renace la escena".

Este evento es organizado por la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Cultura Distrital, y hace parte de la Temporada de Festivales Poscovid en Colombia.

Los telones se abren y las tablas resuenan para celebrar el renacer de la escena por 17 días de arte y teatro, en los que se presentarán obras locales, nacionales e internacionales con carácter presencial en donde se evaluará el regreso a los eventos masivos.

El festival se llevará a cabo en distintas salas y espacios culturales de la ciudad.

El festival contará con 36 espectáculos, programados en más de 70 funciones en el amplio espectro de las artes escénicas, con producciones de teatro infantil, teatro contemporáneo, teatro físico y gestual, circo y performance.

También habrá una programación académica que invita a reflexionar, dialogar y explorar el quehacer teatral, a través de charlas, conferencias, muestras de trabajo y desmontajes.

Dentro de esta programación está el Seminario FITCali “Dialogando la escena”, el Enfoque Dramaturgia Caleña: escenarios para la infancia, la Primera Muestra de Artes Escénicas en Formato Audiovisual y tres homenajes a figuras importantes del teatro caleño en las categorías de Toda una vida a Doris Sarria, Vida y obra a Jorge Vanegas y Homenaje póstumo a Helios Fernández.'



Ante la incertidumbre causada por la situación mundial en tiempos de pandemia, esta versión del Festival es una apuesta por el renacer colectivo, propiciando el encuentro de artistas internacionales, de Suiza, Cataluña, Portugal, Italia y Uruguay, con artistas nacionales, de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali, en torno al teatro, una semilla que germina para devolvernos la vitalidad y nuestra capacidad de florecer ante lo adverso.

Con la participación de más de 350 artistas y gestores culturales, la ciudad se prepara para sembrar teatro, regar teatro, cultivar teatro, cosechar teatro, para que ¡renazca la escena!

En el FITCali 2021 - Renace la escena participan Companhia do Chapitô de Portugal, Colectivo Granja de Piratas de Uruguay, Workcenter of Jersy Grotowsky and Thomas Richards de Italia, Kamchàtka de Cataluña España, Cie Andrayas. Objets et Mouvement de Suiza, Tropa Teatro de Pereira, Elemental Teatro de Medellín, Compañía La otra, Teatro de la memoria y La Congregación Teatro de Bogotá; así como 25 grupos de artistas locales.

