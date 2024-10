Finalistas de la octava edición de TalenPro

Luis González, Robin Aizpurúa y Luis Palacios, estudiantes del Colegio San Francisco de Asís (David, Chiriquí), con el audiovisual "Tomando el control" representan a la zona oeste en la gran final de la octava edición de TalenPro.

Los finalistas en la categoría "Mejor audiovisual" mostrarán una vez más su talento el próximo 20 de octubre, en el Teatro Anayansi, del Centro de Convenciones Atlapa, donde tendrá lugar la final del festival intercolegial.

La iniciativa de Fundación Puertas Abiertas es una plataforma donde el talento se conjuga con el propósito y donde sus participantes, año tras año, se convierten en una numerosa familia.

Aizpurúa no cree que existan palabras para relatar lo que se vive en la gran familia TalenPro, pero si tuviera que resumirla en una palabra usaría el término "esencia".

Para González, más que impactar, la escuela de vida TalenPro le ha servido de guía, está agradecido, ya que ha encontrado el rumbo y el camino a seguir para ser una mejor persona cada día.

Palacios, por su parte, compartió un mensaje para alentar a los jóvenes a creer en sí mismos, a soñar y a trabajar para cumplir sus metas.

"(...) Aunque el camino no siempre será fácil, los retos son parte del crecimiento. Sean constantes, trabajen duro y no permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo. Ustedes son capaces de cosas increíbles, y cada paso que den los acerca más a sus metas", dijo Palacios, al tiempo que recordó que el éxito no solo se trata de llegar, sino de disfrutar el viaje.

Impacto social

Para la octava versión del festival los finalistas han estado trabajando en pro de la inclusión con mejoras y adaptaciones en 12 aulas de centros educativos de todo el país.

Más de 1,680 estudiantes se beneficiarán directamente.

Programación

La final contará con la presencia de artistas invitados como Carlos Ponce, Karina Banda, Alejandra Rodríguez y Jhonny Lozada. Ismael Cala y Paty Manterola son los presentadores internacionales y los nacionales son Naty González y Marcos Oses.

Durante la velada se rendirá homenaje a Milly Quezada como "Artista TalenPro" y a Debi Nova como "Artista Generation", además, habrá un reconocimiento especial a Roberto Durán.



