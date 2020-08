Florinda Meza cuenta la razón por la que no tuvo hijos con Roberto Gómez

La actriz y viuda de Robert Gómez Bolaños, Florinda Meza reveló que siempre quiso tener hijos con el humorista, sin embargo, su marido no quería conflictos con sus hijos.

Florinda Meza confesó en el programa "De Primera Mano" que "Chespirito" se había hecho la vasectomía después de sus seis hijos y aunque la cirugía se podía revertir el humorista quería evitar conflictos, se lee en La Botana.

"Me dijo que un hijo, amándome como me amaba, sería su adoración, y no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros y si hubiera conflicto entre los hermanos, no soportaría que lastimaran, que agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”, dijo.

La actriz dijo que una relación como la que ella tuvo con Chespirito no era bien vista en la época en que ellos iniciaron su romance: “Tuvimos muchos conflictos en esa época".

Añadió: "Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal, pero me agradecía que yo lo aceptara de esa manera”.

Por estos días, Florida Meza generó comentarios polémicos por la salida de El Chavo del 8 salió del aire en todo el mundo. '



Esto ocurrió supuestamente por una falta de acuerdo entre Televisa y los herederos de “Chespirito”, Florinda Meza decidió hablar fuerte en contra de la televisora por nunca haber valorado el trabajo de Roberto Gómez Bolaños.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Florinda hizo varios señalamientos contra Televisa por el trato que le dieron a quien fuera su esposo y compañero de trabajo.

“El hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores, si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo”, aseguró.

“Mi Rober, hasta el último día de su vida creo que nunca ha sido valorado en toda la extensión de la palabra”, añadió.

