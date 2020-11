Gato valorado en $20 mil de Justin Bieber y Hailey sufrió un accidente

La pareja de Hailey y Justin Bieber gastaron $35,000 en sus dos gatos Savannah parcialmente exóticos en septiembre de 2019.

Hailey se puso maternal esta semana cuando reveló que su gato Sushi se rompió una de sus patas, se lee en La Botana.

La esposa de Justin Bieber publicó una foto en sus historias de Instagram, de Sushi acurrucado en sus brazos, escribiendo: "Tratando de equilibrar el estrés de la elección y mi gato rompiéndose la pata el mismo día".

El gato parecía estar de buen humor después de algunos posibles analgésicos, ya que lucía un yeso estampado de estrellas azules con su nombre en él.

Pero este no es el primer susto de la pareja a causa de sus gatos, pues en febrero tuvieron otro susto con Sushi, cuando desapareció, antes de que lo encontrara unas semanas después la famosa chef Sandra Lee, escondido en su jardín.

Según los informes, la pareja gastó $20,000 en el gato el año pasado, y también gastó $15,000 en su hermana Tuna.

Los gatos son de la raza Savannah, en parte gato doméstico y en parte Serval africano.



Rumores

Recientemente se corrió como pólvora que Justin y Hailey estaban esperando su primer hijo.

Supuestamente la revista estadounidense US Weekly iba a anunciar en su próximo ejemplar que la modelo está en la dulce espera, se lee en una nota de Diario Show.

Sin embargo, la esposa de Justin Bieber se adelantó y lanzó un comunicado. “Como ya me he enterado de la pequeña noticia que van a sacar en US Weekly, lo digo yo: no estoy embarazada”, dijo Hailey.