'Gigi', exparticipante de Big Brother, denunció que fue acosada por un taxista

La exparticipante de Big Brother Panamá y actriz de teatro, Gabriela “Gigi” Picota utilizó su perfil de Instagram, @itsqueengg, para denunciar que fue objeto de acoso por parte de un taxista en plena vía pública.

“Gigi” narra que salió a pasear a su perro y el conductor del taxi le hacía gestos lascivos, e incluso se estacionó para continuar con el acoso.

Todo esto quedó documentado en un video, en el cual se observa que “Gigi” encaró al conductor y sin importar el conductor seguía con el acoso. “Tú estás linda mi amor” “¿Qué tiene?” “Diles que me vean bien”, son algunas de las cosas que se escucha que dice el conductor mientras la joven grababa el video.

También se puede observar que la chica sigue su caminado y el señor la continuaba siguiendo.

“No es primera vez que me pasa,” pero es primera vez que lo subo a mi perfil”, inició diciendo “Gigi” en el post, el cual compartió el video.

“Hoy iba caminando de mi casa a Obarrio con mi perrito que lo mande a bañar, comúnmente (y digo comúnmente para NO DECIR normalmente, porque este comportamiento NO SE DEBE normalizar) al caminar en la calle me pitan, me silban, me gritan, etc. etc. (uno se acostumbra y aprende a ignorar), sin embargo, este señor que ven en la portada del vídeo no sólo hizo todas las anteriores, sino que también hacía movimientos y mímicas extremadamente grotescas, desagradables y sexuales, no conforme con ello, SE ESTACIONA, SE BAJA Y CAMINA HACIA MI (los detalles pueden verse en el vídeo)”, se lee en el post.

Añade que “Este asqueroso literalmente se tocó y se relamió EN MI CARA y me empezó a seguir. yo seguí caminando luego de grabarlo y él ME EMPEZÓ A SEGUIR. Si no es porque le digo que lo voy a subir en las redes no me deja en paz, y cuando al fin se aleja de mí, me empieza a gritar loca (porque yoooo soy la loca, obvio) en medio de la calle”.

En la publicación describe que decidió hacer público el video porque no es la primera vez que le ocurre una situación de este tipo, desea que sus seguidores se graben la cara de la persona que la acosó y además quiere visibilizar la situación a la que algunas mujeres se ven expuestas.

En la sección de comentarios del post se pueden leer varios comentarios que repudian la situación. “Que fatal y le da cero vergüenza”, “Que asco, y luego dicen que en Panamá no pasa”, “ASQUEROSOOO, me ha tocado verlo en el Oeste y con esas mismas actitudes repugnantes”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, “Gigi” también se ha convertido en blanco de comentarios negativos, en los cuales prácticamente justifican al acosador alegando que posiblemente la vestimenta e inclusive las fotos que comparte la joven son la causa de que la acosen.

“Gracias por compartir. A los que me critican a mí y buscan como justificar al taxista, según mis posts o cuestionando mi ropa (cuando es notablemente normal y cero provocadora) ustedes son parte del problema. Besitos”, dijo “Gigi”.

