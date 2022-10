Gigi Hadid a Kanye West: 'Eres un matón y una broma'

Nuevamente el exesposo de Kim Kardashian, Kanye West, está teniendo un comportamiento tóxico en las redes sociales y en los últimos días ha dado de qué hablar por sus publicaciones.

“Ye”, como se autodenominó el rapero, confesó en Instagram que le gusta Stassie Karanikolaou, la mejor amiga de su excuñada Kylie Jenner, posteriormente, como es costumbre eliminó la publicación.

El ex de Kim publicó una foto de su excuñada preparándose para el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda y en la descripción escribió: “(…) Sí, todo el mundo sabe que tengo un crush con Star, pero Victoria también es hermosa… Solamente me siento feliz, la gente no debería de callarse por el miedo de perder algo”.

Ni Kylie ni su mejor amiga han opinado sobre las declaraciones de “Ye”.

Poco antes de la confesión, también el marco de la Semana de la Moda, el rapero fue visto usando un suéter con la frase “White Lives Matter” impresa en la zona de la espalda, lo cual ha sido clasificado como un “slogan de odio” y que generó molestia en algunas celebridades.

Jade Smith se molestó por la acción de “Ye” y aseguró que la “vida de los negros es importante” y no le importa quién sea o de quién provenga el mensaje, si no lo siente, está fuera.

La excuñada del rapero, Kendall Jenner, al parecer está de acuerdo con los comentarios que hizo Smith, a varios de sus tweets les dio like, expresó sutilmente que no está de acuerdo con el comportamiento del intérprete de “Flashing Lights”.

La editora de moda Gabriella Karefa-Johnson también opinó y dijo estar furiosa por las acciones del rapero, quien se dedicó a atacarla por emitir su reacción, por lo que Gigi Hadid salió en defensa de la comunicadora.

“Ya desearías tener un porcentaje de su intelecto. No tienes ni idea, jaja. Si realmente tuviera sentido tu mier**, ella sería la única persona que podría salvarte. Como si el 'honor' de ser invitado a tu 'show' impidiera que alguien diera su opinión. Jajaja. Eres un matón y una broma”, expresó la modelo.

Kim tampoco está contenta con el comportamiento de su expareja, una fuente cercana a la socialité afirmó que está “totalmente disgustada” y considera que una vez más quiere “llamar la atención”. “Ella sabe que a él le encanta iniciar polémica”, aseguró la fuente anónima.

Sobre este tema, en uno de sus descargos “Ye” intentó justificarse y añadió a la conversación a la familia Kardashian, por lo que Khloé salió en defensa del clan y pidió que deje de usarlas para desviar la atención.

