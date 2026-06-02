Hay hábitos y creencias, producto de tradiciones culturales y la desinformación, que persisten silenciosamente en la vida cotidiana de gran parte de la población que son perjudiciales para su salud bucal.

Pese a los avances en la odontología y el acceso a la información, las creencias y hábitos continúan transmitiéndose dentro de las familias y, más recientemente, en las redes sociales.

Camila Borges Fernandes, ortodoncista, periodoncista y adepta al Protocolo GBT, explicó que muchas de estas ideas ya han sido refutadas por la ciencia odontológica.

"Mitos como la percepción de que el sangrado de las encías es normal o de que solo debemos acudir al dentista cuando hay dolor no cuentan con respaldo en la literatura científica", afirmó.

"Si no duele, no hay problema", "Cepillarse con fuerza limpia mejor", "El sangrado de las encías es normal", "Los dientes de leche no necesitan cuidado", "El tratamiento odontológico es caro" y "Los procedimientos son dolorosos", son los errores más frecuentes observados en el consultorio.

El dolor y el sangrado, por ejemplo, suele ser la señal de que el cuadro está más avanzado y si el problema no se atiende puede empeorar.

La prevención sigue siendo más accesible que las intervenciones complejas y con los avances tecnológicos los tratamientos se han vuelto significativamente más cómodos.

Otra preocupación, según Borges Fernandes, son los remedios caseros, muy populares en las redes, porque hay sustancias que son "abrasivas o ácidas y pueden aumentar la sensibilidad y comprometer la estructura de los dientes".

Hábitos como sustituir el hilo dental por palillos o utilizar enjuagues bucales como alternativa al cepillado también preocupan a los especialistas.

"Desmitificar creencias es esencial para que las personas asuman el control de su propio cuidado de forma consciente y basada en la ciencia", añadió la especialista, que recordó que el impacto de la salud bucal va más allá de lo estético.

Los problemas bucales pueden afectar funciones básicas como la masticación y el habla, además, de influir en la autoestima y la vida social.