Henry Cavill posa por primera vez con su novia en la alfombra roja de 'Enola Holmes 2'

El actor Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso posaron por primera vez juntos en la alfombra roja de la premiere de “Enola Holmes 2” en la ciudad de Nueva York.

La pareja mantiene una relación desde hace más de un año y pese a que han sido vistos juntos en público, nunca lo habían hecho en un evento de esta naturaleza.

Para la ocasión, Cavill lució un traje azul de rayas con una corbata roja, mientras que Viscuso, usó un vestido perlado, con mangas extralargas y hombros descubiertos, y para complementar un cinturón negro.

El intérprete de “Superman” y Viscuso lucieron muy enamorados y cómplices en las fotografías que se tomaron en la alfombra roja, dando así un paso más en la relación, ya que las únicas imágenes de la pareja hasta ahora eran las que publicaban en Instagram.

La pareja oficializó su relación en abril de 2021, desde entonces Cavill ha publicado algunas instantáneas con su novia en su perfil de Instagram, una tierna selfie o jugando ajedrez.

Asimismo, con frecuencia el histrión deja comentarios muy románticos en las publicaciones de Viscuso. “No puedo estar más orgulloso de ser tu hombre, mi amor”, escribió el histrión.

¿Quién es Natalie Viscuso? La novia de Cavill trabaja como vicepresidenta de la división de Television & Digital Studios de la compañía Legendary Entertainment, dedicada a la producción de grandes títulos de cine como el que protagonizó en el año 2013, por su novio, “El hombre de acero”.

Proyectos

“Argylle2 (2023), “Highlander” y “The Rosie Project”, son los próximos proyectos en los que veremos a Henry Cavill, además, hace muy poco confirmó su regreso al universo de DC Comics como Superman.

“Fui al estudio de Warner Bros. en el Reino Unido y volví a ponerme el traje. Fue un momento muy poderoso para mí. No estaba seguro de cómo me sentiría, si sería algo muy conectado emocionalmente porque me volví a poner el traje de El Hombre de Acero…”, dijo en una entrevista para “Variety”.

