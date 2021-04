'Hermosa venganza', ya pueden disfrutar de esta historia

La cinta "Hermosa venganza" ya está en cartelera en Panamá. Esta película de drama y suspenso fue escrita y dirigida por la cineasta y actriz Emerald Fennell (Killing Eve), Cassie era una joven prometedora, estudiante excelente de la escuela de medicina, rodeada familia y amigos que no dudaban en mostrar su orgullo por la chica, según cuentan en la reseña del filme.

Sin embargo, un evento misterioso y traumático la alejo de sus sueños y la convirtió en una mujer introvertida, callada y carente de ambición, alejándose de todos sus conocidos y refugiándose en la casa de sus padres.

Trabajando como barista en un local cercano, Cassie parecería una mujer deprimida y solitaria, pero, en realidad, es una chica perversamente inteligente, astuta y calculadora, que vive una doble vida por las noches, donde los hombres que tratan de seducirla están expuestos a una terrible venganza.

Pero cuando un antiguo compañero de la escuela, Ryan, aparece en su vida, Cassie empieza a creer que hay una posibilidad de curación, hasta que una nueva tragedia la llevan a una sangrienta locura.

La película 'Hermosa venganza' está nominada a 'Mejor Película' en los premios Óscar, tal como lo recuerda un escrito publicado en "sensacine.com".

La película tiene un fuerte y claro mensaje feminista e incomoda a ciertos sectores.

Emerald Fennell logró en su primer largometraje maridar comedia, thriller y drama, respecto, a la incomodidad que ha provocado ciertos sectores la directora no dudo en hablar sobre ello.

Fennell dijo a Sensacine “Es bueno incomodar. Me gustan las películas que me incomodan o que abren un tema de conversación. Esas son señales que me dejaron algo, pero no la escribí con fines políticos, solo quise hablar de las cosas con las que crecí”.

La cinta ha tenido un 86% de aceptación por parte de los usuarios de Google.

“Muy buena película, al principio pensé que se iba a ir por el lado extremo de venganza sangrienta, y nada que ver. Muy bien manejando el tema. Hasta que llevas a las personas a vivir lo que la otra siente... hasta entonces logran empatizar con la víctima, triste pero cierto...”, escribió una usuaria.

