Hidratación de las mascotas

Esta cuarentena a puesto de cabeza a más de uno, incluso las mascotas han sufrido este confinamiento a raíz del nuevo coronavirus.

No obstante, para disminuir el impacto de la cuarentena en sus mascotas deben mantener los mismos hábitos de antes, sobre todo los de descanso, higiene, momentos de esparcimiento, alimentación e hidratación, comparte la doctora en medicina veterinaria Renata Silveira, Pet Partnership Manager de Nestlé Centroamérica.

Al hablar de la alimentación deben comer el mismo tipo y porción de alimento de antes de la pandemia.

En relación a la hidratación, resalta que la llegada de la lluvia no significa un descenso de las temperaturas, por lo que deben continuar igual de pendientes de su hidratación como si fuera verano. El agua es imprescindible en sus funciones orgánicas.

Para garantizar la ingesta suficiente de líquido, muchos dueños optan por alternar alimento seco y húmedo, una opción acertada, asegura la Clínica Las Condes, en Chile, en su sitio web.

Entre los beneficios están la protección de su dentadura, añade Silveira.

No todos los perros beben tanto como deberían y los gatos, generalmente, no son unos grandes tomadores de agua. Por eso, el alimento enlatado puede ser una buena fuente de hidratación si tu perro o tu gato no beben las cantidades adecuadas, reitera.

Más beneficios

Los principales beneficios de incluir alimento húmedo y no solo seco en la dieta de las mascotas serían:

- Hidratación: Tienen la cantidad de agua necesaria, ya que de cada 10 gramos de alimentos, 8 son agua.

- Nutrientes esenciales: Tiene una combinación muy concentrada de los ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de carbono que las mascotas necesitan.

- Ayuda cuando hay pérdida de apetito: Anima a las mascotas inapetentes a comer ante un bocado más sabroso.

- Ideal cuando hay problemas dentales: Es una buena opción para las mascotas que han perdido piezas dentales, que tienen mandíbulas mal alineadas o bocas pequeñas.

