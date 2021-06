Izan la bandera del 'World Pride Panamá' en las afueras de la Asamblea Nacional

En junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+, denominado Día del Orgullo Gay también, fecha con la que se busca una sociedad más tolerante e igualitaria.

Alrededor del mundo se realizan varias actividades para conmemorar la fecha y Panamá no es la excepción, hoy, en las afueras de la Asamblea Nacional se realizó la izada de la bandera del orgullo 2021.

Para este año el abanderado del World Pride Panamá es el diputado independiente Gabriel Silva, quien felicitó a los organizadores por elegir el lugar, pues fue el epicentro de las protestas de octubre de 2019, evitaron que a nivel constitucional prohibiera el “matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Silva reconoció que, si bien se evitó que se violaran los derechos humanos en 2019, aún falta mucho por hacer, porque hay una ley que lo prohíbe.

“Hay diputados que piensan que la libertad y la igualdad solo aplica para ellos o para su grupo cercano, hay otros diputados que pensamos que eso no es así, la igualdad… y la libertad es igual para todos”, expresó.

En un futuro Silva espera que la bandera no sea izada afuera sino dentro de la Asamblea, quizás no será el primer país, no obstante, no "podemos ser el último".

Silva expresó su admiración y respeto por las personas que este mes inspiran a quienes aún no se atreven formar parte de las manifestaciones de la comunidad.

Por último, Silva manifestó su apoyo a la comunidad y su lucha a lo interno del legislativo para lograr una igualdad.

A saber

Este año no se realizará el World Pride Panamá, sin embargo, esto no será impedimento para que la comunidad salga a defender sus derechos.

“Junio es político, cada actividad que nos visibiliza con plumas, lentejuelas o foros y talleres, es política; en junio conmemoramos nuestras luchas históricas, pero también celebramos nuestros logros, lo que somos y que nos llena de orgullo.”, indica Samirah Armengol, directora Ejecutiva del World Pride Panamá.

