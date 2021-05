¿J Balvin no puede hablar de la crisis que atraviesa Colombia?

Actualmente, J Balvin promociona su documental de Amazon Prime "The Boy From Medellín" y aunque el cantante ha usado sus redes sociales para referirse a los conflictos sociales de su país, y ha criticado la represión policial, el equipo que lo rodea le ha pedido no referirse más a esos temas.

Debido a que se encuentra promocionando su nuevo documental "The Boy From Medellín", "El niño de Medellín" en español, donde el cantante narra la historia de los inicios de la carrera del colombiano, sus problemas con la ansiedad y la depresión y cómo ha logrado sobrellevarlos, los asesores del colombiano prefieren que no hable de los problemas y la crisis social que atraviesa su país.

Se ha dicho que durante sus encuentros con la prensa, se pide a los reporteros que no se le hagan preguntas sobre el tema, se lee en La Botana.

J Balvin se refirió por primera vez a los conflictos que se desarrollaron en su país a inicio de mes.

“Hagamos un pacto por el respeto a la diferencia y eliminemos la violencia. Cuando la polarización nos nubla la mente y el corazón, lo único que sucede es que vemos al otro como el enemigo. En mi caso, el arte se hizo y lo hago desde el corazón para mejorar el mundo y para entender que podemos respetarnos, escucharnos y sobre todo no agredirnos. Mi invitación de corazón es a que entendamos que el respeto a la vida como concepto básico es la base que nos puede llevar a construir una mejor sociedad”, escribió J Balvin en Instagram.

Continúa diciendo en el texto: “Sé que vivimos en un país complejo, desigual, pero no por ello tenemos que ser violentos, la violencia en vez de construir puentes, los incendia y allí en ese escenario perdemos todos. Mi invitación es a construir, no a destruir. También invito al gobierno a escuchar las exigencias del pueblo. Respetemos la diferencia y eliminemos todo tipo de violencia. Jose”.

Las protestas en Colombia surgieron a raíz de una propuesta de reforma tributaria del presidente Iván Duque, con la cual se pretendía cubrir el hueco fiscal que dejo la crisis sanitaria de la covid-19.



Miles de colombianos se manifestaron pacíficamente en las principales ciudades del país, no obstante, en algunas zonas se produjeron actos vandálicos y disturbios.

Al igual que Balvin otros artistas también se manifestaron respecto a la crisis social, especialmente solicitando que cesaran los actos de represión por parte de la policía.

