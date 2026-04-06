Jazlyn Guerra, conocida en redes sociales como Jazzy, tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos jugadores del FC Barcelona, lo cual ha generado furor entre los aficionados del fútbol.

Jazzy fue invitada por el equipo, oportunidad por la cual está muy agradecida, a Barcelona, España, donde tuvo el privilegio de conversar con Lamine Yamal, Dani Olmo y Gavi.

Guerra, que desde los 9 años, se dedica a hacer entrevistas a personalidades de alto perfil, agradeció a los jugadores e invitó a sus más de 1,7 millones de seguidores en Instagram a estar atentos a las futuras publicaciones.

Este momento causó mucho orgullo y satisfacción, dado que, muy pocos reporteros tienen la oportunidad de entrevistar a jugadores del afamado club de fútbol.

"Entrevistando al mejor club del mundo", "Ufff que dura", "La más dura", "Dios te siga bendiciendo grandemente. Estás en el mejor club del mundo" y "Jazzy eres la mejor", fueron algunos de los comentarios que generó el post de Guerra.

Al momento de esta publicación, el post de Jazzy acumula más de 117 mil likes y más de 1,800 comentarios.

A saber

Nacida en Brooklyn, Estados Unidos (EE.UU.), pero con raíces colonenses, Jazzy es famosa por sus entrevistas a celebridades, músicos y atletas del momento.

Cardi B, Kendrick Lamar, Rihanna, Kim Kardashian, Myke Tyson y Ronaldinho, son algunos de los famosos que la reportera ha entrevistado para su canal Jazzys World TV.

Sus entrevistas suelen ser no estructuradas, espontáneas y carismáticas.