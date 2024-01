Jhonathan Chávez está preocupado por los ataques a Anyuri

El músico Jhonathan Chávez no comprende por qué hay tanto odio en contra de Anyuri en redes sociales y tampoco entiende como algunos pueden escudarse tras estas plataformas para criticar y destruir a una persona.

“El Canoso” confesó que le da mucha tristeza ver como desprestigian a Anyuri, como si ella fuera la peor cosa del mundo, comportamiento que él no comparte ni aprueba porque si a alguien no le gusta algo siempre tiene la opción de no verlo.

“Eso me ha dolido”, expresó Chávez, en referencia a que prácticamente han querido degradar o hacer sentir por el piso a Anyuri.

Las declaraciones del líder de “Los Triunfadores” se dan poco después del lanzamiento de “Diablito perfecto”, canción que se pensó era su tema de Carnaval, pero no, resulta que él tema es de “La Cuchita” y el tipiquero era el artista invitado.

Explicó que el equipo de Anyuri lo contactó para la colaboración y sin pensarlo dijo que sí, pues piensa que si puede ayudar a otros artistas con su talento él lo va a hacer.

Respecto a si se está colaboración transgrede la música típica, “El Canoso” afirmó que él sigue siendo tipiquero y “Diablito perfecto” es un tema que no va a sonar en sus toques, ya que es una canción de Anyuri.

“(…) “Eso va a sonar a la gente que le gusta, a la gente que escucha reggae, a los jóvenes que van a la discoteca”, expresó.

Asimismo, recordó colaboraciones de otros tipiqueros con exponentes del género urbano del patio: “Aquí Nenito grabó con Comando Tiburón, Abdiel Núñez grabó con Makano, Sandra grabó con Anyuri y eso funcionó en el ámbito de ellos, eso no sonó en el baile, ni en las emisoras típicas, eso no sonó en ningún lado que no tuviera que sonar”.

Anyuri, por su parte, no se ha pronunciado por los ataques que ha recibido y las publicaciones con las que promocionó la colaboración fueron eliminadas o archivadas.

“Diablito perfecto”, que tenía previsto su lanzamiento para el 19 de enero, tampoco está disponible en Youtube ni en las plataformas de servicio de streaming de música digital.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!