John Krasinski es nombrado el hombre más 'sexy' del mundo en 2024

John Krasinski, director, actor y escritor estadounidense, ha sido nombrado como el hombre más sexy vivo del 2024 por la revista People.

Anualmente, la reconocida revista entrega este reconocimiento y en una entrevista, Krasinski, de 45 años, confesó que no estaba seguro de recibir el título que en ediciones pasadas ha sido otorgado a Dwayne Johnson (2016), Chris Evans (2022) y Patrick Dempsey (2023).

"En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí", señaló Krasinski.

Relató que su esposa, la actriz Emily Blunt, se emocionó con la noticia e incluso bromeó con empapelar toda la casa con la portada de la revista si recibía la corona de "el más sexy vivo".

El título lo tenía Patrick Dempsey, reconocido por su personaje como el doctor Dereck Shepherd en la serie "Anatomía de Grey", y el anuncio se hizo acompañado de dos portadas.

¿Quién es John Krasinski?

Tiene una prolífica carrera en cine y televisión que inició en el "Late Night" de Conan O'Brien en 2002.

Jim Halpert, personaje de la serie "The Office", es el papel que más reconocimiento le ha dado al actor, aunque también tiene créditos en "Law &Order: Criminal Intent", "American Dad", "CSI: Crime Scene Investigation" y "Taxi Derrape total".

Sobre su vida personal, en 2010, Krasinski se casó con Blunt y tienen dos hijas: Hazel de 10 años y Violet de 8.

Ganadores del título desde su creación en 1985

Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019), Idris Elba (2018), Blake Shelton (2017), Dwayne Johnson (2016), David Beckham (2015), Chris Hemsworth (2014), Adam Levine (2013), Channing Tatum (2012), Bradley Cooper (2011), Ryan Reynolds (2010), Johnny Depp (2009), Hugh Jackman (2008), Matt Damon (2007), George Clooney (2006), Matthew McConaughey (2005), Jude Law (2004), Johnny Depp (2003), Ben Affleck (2002), Pierce Brosnan (2001), Brad Pitt (2000), Richard Gere (1999), Harrison Ford (1998), George Clooney (1997), Denzel Washington (1996), Brad Pitt (1995), Richard Gere (1993), Nick Nolte (1992), Patrick Swayze (1991), Tom Cruise (1990), Sean Connery (1989), John F. Kennedy Jr. (1988), Harry Hamlin (1987), Mark Harmon (1986) y Mel Gibson (1985).