'Jungle cruise' le hace honor a la atracción

"Se hizo con el espíritu de las películas que todos crecimos viendo", dijo la actriz Emily Blunt sobre la nueva cinta de Disney, "Jungle Cruise", inspirada en la atracción de Disneyland que lleva el mismo nombre, la cual se inauguró por primera vez en Anaheim, California en 1955 y que por su popularidad, sigue llamando la atención de los visitantes.

Blunt interpreta a la Dra. Lily Houghton, quien está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina; junto a Dwayne Johnson (Frank Wolff), Jack Whitehall (MacGregor Houghton) y Edgar Ramírez (Aguirre) quienes se encuentran en una aventura por el Amazonas.

Se trata de una cinta "necesaria", aseguró el elenco, porque son "bombas de alegría".

"Me meto esas películas en las venas. Me encantaba 'Indiana jones' y 'Romancing the stone', 'The african queen'... son bombas de alegría y son nostálgicas, y creo que necesitábamos perforar los corazones de la gente directamente con el espíritu de esas películas que todos amábamos cuando éramos niños", reafirmó Blunt.

Johnson dijo que aceptó de inmediato participar en el filme, porque habían muchos elementos que lo convencieron, además de tratarse de una de las atracciones más populares de Disney, la cual pudieron disfrutar por primera vez.

Latinoamérica presente

El actor venezolano Edgar Ramírez dijo estar contento con su primera aparición en una película de Disney, interpretando a un personaje, que, más que un villano es un "incomprendido". Reveló además que le teme a la serpientes, por lo que, al desarrollar su papel, estaba "realmente feliz de que esas serpientes no estuvieran cerca de mí durante el rodaje". Ramírez añadió que fue especial contar con un elenco diverso.

